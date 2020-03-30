ABD’de Evanjelistler koronavirüs ayini yaptı: Sana gitmeni emrediyorum Covid-19

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Taner Sabuncu

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD’de, Trump’a olan desteğiyle bilinen Evanjelist grupların liderleri, virüse karşı dua etti ve covid-19’u kovdular! Evanjelist nedir ne demek? Evangelistler kimlerdir?

Koronavirüsle baş etmeye çalışan ABD, Çin’de vaka sayıların azalması ve ölümlerin durmasının ardından salgının yeni merkezi haline geldi.

Toplam vaka sayısı 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686’ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191’e ulaştı.

Ülkede düzgün işlemeyen sağlık sistemi nedeniyle onlarca kişi tedavi alamadığı için hayatını kaybederken, tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle de ülke genelinde bir kaos havası hakim.

“SANA GİTMENİ EMREDİYORUM KORONAVİRÜS”

ABD Başkanı Trump, içinde bulunduğu zor durum nedeniyle daha önce Çin virüsü olarak adlandırdığı salgında suçlamalarını yönelttiği Çin’e bile yardım isteğinde bulunurken, ülke şimdi de Evanjelist grupların insafına kaldı.

Koronavirüsle mücadele ettiklerini iddia eden Evanjelist liderler, yaptıkları yayında koronavirüse “ülkeden gitmesini” emretti.

Adeta bir “şeytan çıkarma” ayininin düzenlendiği gösteride virüs “Seni Tanrı adına yargılayarak hakkındaki hükmünü icra ediyorum koronavirüs, tüm gücünü yok et, bu ulusun üzerinden defol, bunu bitirmeni emrediyorum!” cümleleriyle defedilmeye çalışıldı.

EVANGELİST NEDİR?

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir.

Evangelistlerin en ünlü ve tanınmış isimleri ABD başkanlarıdır. Sonuncu isim de Donald Trump. Peki neyin nesi bu evangelistlik evanjelizm nedir? Kıyamet savaşına inanan Evengalistler mesihin geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için tanrıyı zorlama planları… Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir. Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes’e dönmek veya yönelmek anlamına gelir. Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır (20. yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başı). Ayrıca Martin Luther, reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası’nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1820’lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evanjelizm 19. yüzyıldan itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby’nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir. Darby’nin Muafiyetçilik akımı Kitab-ı Mukaddes ve dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı’nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır. C. I. Scofield tarafından yazılan Scofield Referans Kitab-ı Mukaddesi ile 1880 ve 1890’lı yıllarda Darby’nin Tanrı, Tanrı’nın Krallığı’nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail Kitab-ı Mukaddes’in Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir. Lutherci Protestanlık ile başlayan; Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush’un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm, 11 Eylül’den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir. Bu arada İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en delisi.

EVANJELİST VE EVANJELİK

Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes’e dönmek veya yönelmek anlamına gelir. Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi” anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır (20. yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başı). Ayrıca Martin Luther, reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası’nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

EVANJELİZMİN TEMELLERİ

Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizm’in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika’nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1820’lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evanjelizm 19. yüzyıldan itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby’nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir.

Darby’nin Muafiyetçilik akımı Kitab-ı Mukaddes ve dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı’nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır.

C. I. Scofield tarafından yazılan Scofield Referans Kitab-ı Mukaddesi ile 1880 ve 1890’lı yıllarda Darby’nin Tanrı, Tanrı’nın Krallığı’nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail Kitab-ı Mukaddes’in Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir.

Lutherci Protestanlık ile başlayan; Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush’un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm, 11 Eylül’den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir.

Evengelijstlerin inandığı 7 aşama

Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail’i kurmak) oynamaktadırlar. Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

1- Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.

2- Büyük İsrail’in kurulması.

3- Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.

4- Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına geleceklerdir.

5- İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.

6- Armageddon Savaşı.

7- Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evanjelistlerin sayısı

Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Bunun neticesinde Amerika’daki Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Evanjelistler 1987’de Protestan nüfusun yüzde 41’lik bir dilimini oluştururken, 2004’e gelindiğinde bu oran yüzde 54’e ulaşmıştır. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika’da Evanjelistlerin sayısı 100 milyonu aşmıştır. 1950 yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, 2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonun üstüne çıkmıştı.

Evangelist başkanlar kimler?

İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu!

Evangelistler, ABD ordusunu ele geçiriyor

Ordu içerisindeki aşırılıkçı inanca sahip Evangelist kişiler sadece Amerikan ordusunda değil Afganistan savaşında da Afgan askerlere yerel dillerde (Peştun ve Dari) İncil dağıtarak misyonerlik faaliyetlerinde bulundular. Bu durum ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın yayınladığı ilgili yönetmeliğin (CENTCOM) birinci maddesinde belirtilen ‘dini propaganda veya başkasını kendi dinine çevirmenin yasak olduğu’ kuralını ihlal etti ve Amerikan ordusunu profesyonel olmayan bir duruma düşürdü. Florida Kiliseler Birliği Başkanı Dini Lider Russell L. Meyer: ABD ordusunda herhangi bir dine öncelik vermek şiddetle yasaklanmıştır. Bu tür eylemler Anayasayı, federal yasaları ve ABD askeri adalet kurallarını ihlal etmektedir.

Amerika merkezli Orduda Dini Özgürlük Vakfı (Military Religious Freedom Foundation) Kurucu Başkanı Mikey Wienstein, “Donald Trump’ın seçilmesi ile beraber köktenci ve fundamentalist Hristiyanların ve özelde Evangelistlerin Amerikan ordusunda oluşturmaya çalıştırdıkları dinsel bağnazlıkların yükselişe geçmesi ülkede ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturuyor.” dedi.

Mikey Wienstein ve Florida Kiliseler Birliği Başkanı Dini Lider Russell L. Meyer, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle Amerikan ordusundaki dini özgürlüklerin ihlali ve aşırılıkçı inanca sahip Evangelistlerin orduyu ele geçirmeye çalışmasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

https://www.haber.com/abdde-evanjelistler-koronavirus-ayini-yapti-sana-gitmeni-emrediyorum-covid-19-283767/

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