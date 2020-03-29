Avusturya devlet kanalında Covid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik program yayınlandı

Avusturya’da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 önlemleri kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu’nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.

Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan ORF’nin 65 yıllık tarihinde ilk kez yayınlanan programda hem virüsle mücadele hem de İslam dininde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlatma imkanı bulduğunu söyleyen imam Ramazan Demir, açıklama yaptı.

Demir, camilerin kapalı olması nedeniyle Müslümanların toplu halde ibadet etme imkanının bulamadığını belirterek ORF’ye Avusturya İslam Cemaati’ne (İGGÖ) ülkedeki 800 bine yakın Müslüman azınlığa yönelik program yapma olanağı sunduğu için teşekkür etti.

Müslümanlara yönelik ön yargılar

Programın aynı zamanda toplumda İslam ve Müslümanlara yönelik ön yargıların kırılmasına da katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Demir, “İnsanlar, İslam ve Müslümanlar hakkında ya çok az şey biliyor ya da yanlış bilgiye sahipler. Bu durum ne yazık ki ön yargılara yol açıyor. Biz de elimizden geldiği kadar İslam’a ve Müslümanlara yönelik doğruları aktararak, yanlış anlaşılmaların giderilmesi için bu programda özel bir çaba sarf ettik.” dedi.

Demir, konuşmasında, İGGÖ’nün bünyesinde bulunan 350 camiyi ihtiyaç durumunda hastaların bakımı için Avusturya devletinin hizmetine sunduğunu, mecburiyet dışında evde kalarak virüsün yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Demir, programda sırasıyla önce Almanca vaaz verdiğini, ezan ve Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri okuduktan sonra bunların anlamlarını Almanca’ya tercüme ettiğini, daha sonra Almanca dua ile programı sonlandırdığını sözlerine ekledi.

Avusturya’da virüs nedeniyle vaka sayısı 8 bin 291’e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 86’ya ulaştı.

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için geçen hafta dışarı çıkmaya ve sosyal yaşamı kısıtlamaya yönelik kararlar alınmış, bu kapsamda camilerde cuma namazı başta olmak üzere toplu ibadetlere ara verilmişti.

https://tr.euronews.com/2020/03/29/avusturya-devlet-kanal-nda-covid-19-nedeniyle-ilk-kez-muslumanlara-yonelik-program-yay-nla

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