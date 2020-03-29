ASALA’nın eski avukatı Deveciyan Koronavirüs’ten öldü

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Asala terör örgütünün avukatlığını da yapan Ermeni asıllı Patrick Deveciyan Koronavirüs nedeniyle öldü.

Fransa’da eski bakan ve terör örgütü ASALA’nın eski avukatlarından Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Deveciyan’a 25 Mart Çarşamba günü Koronavirüs teşhisi konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Fransa’nın eski bakanlarından terör örgütü ASALA’nın eski avukatı Ermeni asıllı 75 yaşındaki Patrick Deveciyan, Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle öldü.

DEVECİYAN KİMDİR?

Patrick Deveciyan, 1981 yılında Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nu basıp güvenlik görevlisi Cemal Özen’i öldüren ve Muavin konsolos Kaya İnal’ı yaralayan Ermeni terör örgütü ASALA militanlarının avukatlığını üstlenmişti.

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac döneminde de bakan olarak görev yapan Patrick Deveciyan, Antony’de uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.

ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ

Türkiye’ye karşı terör yoluyla savaşma amacını taşıyan ilk Ermeni terör örgütü ASALA 1975’te kuruldu. ASALA dünyanın en korkunç terör saldırılarını gerçekleştiren terör örgütlerinden biridir. 1970’li yıllarda çeşitli ülkelerdeki Türk diplomatlarına düzenledikleri suikastlerle seslerini duyurdular. Birçok vatan evladı bu kanlı terör örgütünün saldırılarıyla şehit düştü.

Eli kanlı terör örgütü ASALA’nın avukatlığını yapan Patrick Deveciyan’ın Koronavirüs’ten ölümü vesilesiyle millgazete.com.tr ailesi olarak bir kez daha vatan icin can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

https://www.milligazete.com.tr/haber/4119444/asalanin-eski-avukati-deveciyan-koronavirusten-oldu

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