Kim Kardashian lahmacuna sahip çıktı: ‘Ermeni pizzası’ diye paylaştı

Kim Kardashian’ın Instagram hesabından ‘Ermeni pizzası’ diye paylaştığı lahmacun, sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı. Evliya Çelebi’nin meşhur Seyahatnamesi’nde geçen, elyazması eserlerde tarifleri verilen lahmacun kimin? Yemek tarihçisi doçent Dr. Özge Samancı Hürriyet’e değerlendirdi.

Gastronomi tarihine göre lahmacun Arapça lahm(et) ve acin(yoğrulmuş hamur) kelimelerinden oluşuyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de ‘lahm-ı acin’ şeklinde yer alıyor. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yeri olan lahmacunun yapımı ve muhtevası yörelere göre değişiyor. Gaziantep tarafından tescillenen haliyle soğan yerine sarımsak kullanılıyor ve hamurunda az miktarda maya da var. Ayrıca elips şeklinde. Peki lahmacun hangi kültüre ait?



OSMANLI’DA YAYGINDI



Yemek tarihçisi doçent Dr. Özge Samancı’ya göre lahmacun Osmanlı döneminde özellikle Mezopotamya ve Doğu Akdeniz civarında yaygın olan bir yemekti. Samancı’nın yorumu şöyle: ‘Lahmacun temel olarak Ortadoğu kültürüne ait bir yemek. Osmanlı zamanında Mezopotamya ve Doğu Akdeniz’de mutfak kültürünün bir parçasıydı. 17. veya 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ‘Kitab-ı Mekulat’ adlı kitapta da bir lahmacun tarifi var ama bugün bildiğimizden çok farklı. Adının Arapça’dan geliyor olması Arap yemeği olduğu anlamına gelmez. Osmanlı Türkçesi kozmopolit bir dildi çünkü. Osmanlı dağıldıktan sonra da ondan ayrılan unsurlar mutfak kültürünü devam ettirdiler doğal olarak. O nedenle lahmacun bugün Suriye’de de Lübnan’da da Ermenistan’da da var. Ermeniler Amerika’ya göçtüklerinde iyi bildikleri yemekleri yapmaya devam ettiler. Lahmacun da bunlardan biri. Daha kolay anlaşılsın diye de ‘pizza’ diyorlar. Türkler de pide ve lahmacunu aynı şekilde tarif ediyorlar. Kardashian’ın lahmacunu ‘pizza’ olarak adlandırması da bu yüzden.”

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/lahmacuna-sahip-cikti-41479976

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