Müslüman ve Yahudi sağlık çalışanının duası…

İsrail Kızılay’ı Magen David Adom’da çalışan Müslüman ve Yahudi sağlık çalışanı beraberce mola verip dua etti.

Korona virüsü salgınının sokakları boşalttığı, insanları eve kilitlediği ülkede, iki farklı kültüre ait iki sağlık çalışanının ancak buldukları boş bir anda beraberce kendi geleneklerine göre sokakta dua etmesi CNN kameralarına yansıdı.

Avraham Mintz ve Zoher Abu Jama, İsrail’in Ber Şeva kentinde daha birkaç dakika evvel 41 yaşındaki bir kadının solunum güçlüğüne evde başarılı bir müdahaleyi tamamlamışlardı. Bu çağrıdan evvel de 77 yaşındaki bir hastayı evinde kontrolden geçirmişlerdi. Saat akşam altıya gelirken şüphe yok ki ileriki saatlerde işler daha da yoğun olacaktı. Bunu düşünen sağlık ekibi hazır telsiz bir süre susmuşken, fırsattan istifade dualarını yapmaya karar verdi.

Dindar bir Yahudi olan Mintz, Talletini giyip, yüzünü Kudüs’e çevirirken, Abu Jama, Namaz seccadesini Mekke’ye doğru sererek secde etti.

İsrail Kızılay’ının hayat kurtaran Müslüman-Yahudi ikilisi için beraber dua etmek belki günlük olağan bir vazife idi. Ancak Ortadoğu’da çatışma ve savaşı kaydetmeye alışmış CNN kameraları için ortaya çıkan resim, dünyaya ve insanlığa korona günlerinde ilham verici bir manzara idi.

http://www.salom.com.tr/haber-114085-musluman_ve_yahudi_saglik_calisaninin_duasi.html

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