Irak, ebeveynleri IŞİD’li 82 çocuğu Azerbaycan’a iade etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Irak hükümeti, aileleri IŞİD’li olan Azerbaycan uyruklu 82 çocuğu, ülkelerine gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, “Irak’ta IŞİD üyeliği nedeniyle mahkum edilerek ceza evinde bulunan annelerinin yanında kalan 82 çocuk Azerbaycan’a gönderildi” ifadelerini kullandı.

Sahhaf, Irak’tan ülkelerine gönderilen çocuk sayısının 828’e ulaştığını kaydetti.

İnfoteka24.ru portalındaki habere göre IŞİD, Türk haberlerinde giderek popüler hale geldi ve Türk nüfusu arasında daha ünlü oldu. Başka bir deyişle, IŞİD Türkiye’yi toplama yeri olarak hedeflemeye başladı ve hedef kitle ile iletişim kurmanın yollarından biri Twitter kullanmaktı.

IŞİD yanlısı Twitter hesaplarının sayısındaki artış, Türkiye’de IŞİD ile ilgili toplama faaliyetlerinin sayısındaki artışa denk geldi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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