Haham Yahudi nikahını internet üzerinden kıldı

Salgına karşı alınan tedbirler bir arada olmayı gelenekleştirmiş olan dünya Yahudi cemaatlerinde radikal değişimlere yol açıyor.

Kutsal cumartesi dualarının internet ortamında, toplantı uygulamaları üzerinden yapmak veya sanal ortamda Kadiş okumak Yahudi geleneklerinin teknolojik bir uzantısı olmak üzere. Son olarak JTA’da çıkan bir haberde, Manhattan’ın yukarı batı yakasında gerçekleşen bir Yahudi nikahının Zoom toplantı uygulaması üzerinden yapıldığı duyuruldu. Gelin Jalna Silverstein ve damat Asael Papour, bir dizüstü bilgisayarın başında hahamın Zoom uygulanmasına bağlanmasını bekledi ve evlendi.

Jalna Silverstein ve Asael Papour çifti, salgın tüm dünyayı infiale uğratmadan evvel herkes gibi sinagogdan gün almış, pasta ve parti hazırlıklarını yapmış, masalardaki çatal bıçaktan örtüye kadar tüm detayları ayarlamıştı. Ancak salgının büyümesi üzerine çift yemekli düğün törenini iptal etti ancak geleneksel Yahudi nikahını planlanan tarihte Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdi.

Ailenin en yakınları çiftin yanında sinagogda yer alırken konuklar da genç çiftin evlilik bağı ile kutsanmasına sanal ortamda şahitlik etti.

http://www.salom.com.tr/haber-114089-haham_yahudi_nikahini_internet_uzerinden_kildi.html

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