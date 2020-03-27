Fransa’lı Ermeni siyasetçi koronavirüse yakalandı

Fransa’lı Ermeni siyasetçi, eski bakan ve milletvekili Patrick Devedjian, koronavirüse yakalandı.

75 yaşındaki siyasetçi, birkaç günden beri hastanede bulunuyor.

26 Mart tarihinde “Twitter” üzerinden bir paylaşım yapan Devedjian, “Salgın bana da ulaştı. Tüm doktorların ve hemşirelerin olağanüstü çalışmalarına tanıklık eidyorum” ifadelerini kullanarak tüm hastalara yardım eden ağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastalıktan yorgun olduğunu, ancak doktorlar sayesinde durumunun istikrarlı olduğunu belirten Devedjian’ın, online rejimde çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/27/Fransa-Ermeni-Devedjian-koronavirüs/179528

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