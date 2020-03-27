Fatih Erbakan ve Abdurrahman Dilipak’ın sözleri Siyonist İsrail’i salladı!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İsrail’de yayın yapan The Jerusalem Post, Türkiye’de dile getirilen ‘koronavirüs Siyonizm’in dünya nüfusunu azaltma planının bir parçası olduğu’ açıklamaları gündeme getirdi. Bunlar arasında Abdurrahman Dilipak’ın 10 Mart’ta kaleme aldığı yazı da yer aldı.

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sıcaklığını korurken, ortaya atılan fikirler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye’de de gündeme getirilen açıklamalar arasında ‘Siyonizm’in koronavirüs salgının bir parçası olduğu‘ da yer alıyor. Siyonist İsrail merkezli The Jerusalem Postgazetesi bu açıklamaları gündeme getirdi.

“Koronavirüs siyonizmin amaçlarına hizmet ediyor”

Gazete haberde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 6 Mart tarihinde yaptığı ”Şimdi tüm dünyayı saran Koronavirüs’ünü konuşuyoruz; elimizde kesin bir delil olmamakla birlikte bu virüs Siyonizm’in insan sayısını azaltma ve çoğalmasını engelleme amaçlarına hizmet ediyor, önemli araştırmacılar da bunu dile getiriyor.” ifadelerine yer verdi.

“Koronavirüs aşısının içinde İsrail de var”

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın 10 Mart’ta kaleme aldığı ”Korona mı, durun bakın hele!” başlıklı yazısındaki bir kısmı yayınlayan gazete, Dilipak’ın da İsrail’in koronavirüs aşısının bir parçası olduğunu belirttiği ifadeleri yayınladı. Gazete Dilipak’ın yazısındaki “Bakın birileri bugün bu Nazi hayalini hayata geçirmek için kollarını sıvamış durumda. Bu faşist bir plan. Bugün sahiplenir göründükleri gay ve lezbiyenleri işleri bittikten sonra “izale” etmenin planları da masalarında hazır ve onlar için sıradan ve kolay bir iş. Bunlar için kadın sadece insan çiftliklerinde kuluçka görevi yapan biyonik robotlar sanki. Ama tabii bunlara göre önce dünya nüfusunu büyük ölçüde azaltmak gerekiyor. Bunun en kansız ve trajik olmayan şekli ise aileyi ifsat ve kısırlaştırma! Yapmak istedikleri bu. Belki yarın Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır. Bu arada mikrop para ile de geçebiliyormuş ya, o zaman o zaman yaşasın Bitcoin. Bir taşla birkaç kuş birden vurmak lazım. Sahi bu mikrop en çok nerelerde yayılıyor. Çin’in hemen yanı başındaki Hindistan’da değil de İran’da mesela. Avrupa’da İtalya’da, Fransa da! Bu mikrop aynı zamanda kimin siyasi emellerine hizmet ediyor aceba!? Bir endişe de şu: Suudiler Mekke ve Medine’yi ziyarete kapattı. Ya aynı gerekçe ile İsrail de kapatırsa! Eşzamanlı Kıyamet ve Doğuş kiliselerine de bakmak gerek. Zorunlu ise kapatma süresince burada İslam ve Hristiyan dünyasından mutlaka daimi gözlemciler bulundurulmalı!” bölümü yayınladı.

Haberde bir dolmuşta vatandaşlar arasında geçen diyolaglara da yer veren gazete, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Avşar’ın ifadelerine yer verdi.

Kaynak: HaberVakti.com

https://www.yeniakit.com.tr/haber/fatih-erbakan-ve-abdurrahman-dilipakin-sozleri-siyonist-israili-salladi-1148373.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...