Ermenistan başkenti, sanal turlar için en uygun 10 BDT şehirleri listesine girdi

“TurStat” seyahat portalı, Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) bögesinde sanal turlar için en uygun şehirlerin sıralamasını hazırladı.



En iyi 10 ülke listesinde Beyaz Rusya’nın Minsk ve Vitebs şehirleri, Kazakistan başkenti Nursultan, Ermenistan başkenti Yerevan, Özbekistan başkenti Taşkent, Kıgızistan başkenti Bişkek, Azerbaycan başkenti Bakü, Moldova başkenti Kişinev ve Tacikistan başkenti Duşanbe yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/27/Yerevan-Ermenstan-sanal-tur/179518

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