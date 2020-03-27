Covid-19 dolayısıyla Zoom ile Pesah Sederi onayı

Sefarad hahamlar yayınladıkları bildiride bu yıl Pesah Sederi’nin Zoom kullanılarak yapılmasına onay verdiler.

Normalde Yom Tov’da -biraz daha esnek olmakla birlikte- Şabat kurallarının geçerli olmasına rağmen, Covid-19’un yarattığı durumdan ötürü böyle bir karar verildi ve teknoloji kullanılarak yapılan Seder’in sorun olmayacağı belirtildi.

Yayımlanan bildiride, olağanüstü durumundan ötürü yaşlıların Agadah okunamamasıyla birlikte üzülmelerini önlemek için böyle bir istisnanın yapılabileceğine değinildi.

Yayımlanan bildiri sosyal medyada da gündem oldu.

https://www.avlaremoz.com/2020/03/27/covid-19-dolayisiyla-zoom-ile-pesah-sederi-onayi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...