300 yıllık Ezidi Mezarlığı tahrip edildi

Mardin’de Ezidilerin yaşadığı Çilesiz (Mezre Mihoka) mahallesinde bulunan 300 yıllık Ezidi Mezarlığı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Ezidilerin kutsal sembolleri ise parçalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Ezidilerin yaşadığı ve Bagok Dağı bölgesinde bulunan Çilesiz (Mezre Mihoka) mahallesinde bulunan 300 yıllık Hesen Beg Ezidi Mezarlığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Mezar taşları ve hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermerlerin kırıldığı mezarlıkta, Ezidilerin yerleştirdiği kimi semboller de parçalandı. Parçalanan semboller arasında Ezidiler için kutsal kabul edilen güneş ve tavus kuşu sembolleri yer alıyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; köyde yaşayan yurttaşlar, saldırıyı kimlerin yaptığı konusunda bir fikir sahibi olmadıklarını belirtirken, yaşananlardan dolayı da kaygılı olduklarını ifade etti. Köylüler, yaşanan saldırının nedeninin araştırılmasını isterken, köy muhtarı ise olayın “Rüzgarlı havadan kaynaklandığını” öne sürerek, konuşmak istemediğini söyledi.

MARDİN

Yeni Yaşam Gazetesi

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