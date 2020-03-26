Yunanistan’da 200 yıllık Osmanlı tartışması

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Yunanistan, Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığın alındığı tarih olarak kabul edilen 25 Mart 1821’in 199’uncu yıldönümünü kutladı. Bunu geleneksel olarak geçersiz kabul eden sol kanat ise Başbakan Miçotakis dahil tüm liderlerin verdiği birlik mesajlarının tersi yazılar paylaştı.

Batuhan Gülşah

Yunanistan’da Osmanlı Devleti’ne isyanın başladığı ve bağımsızlığın kazanıldığı tarih olarak belirlenen 25 Mart 1821’in yıldönümü kutlandı. Başbakan Kyriakos Miçotakis, dışişleri bakanı Nikos Dendias, silahlı kuvvetleri komutanı Nikos Floros, ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Aleksis Çipras, Değişim Hareketi lideri Fofi Yenimata ve daha birçok önemli kişilik bağımsızlık gününü kutlayan açıklamalar yaptı. Tüm mesajlarda “Birlik olalım, bir olalım” mesajları dikkat çekti. Zira komünistler ve faşistler arasında 1945-49 yılları arasında sağın galibiyetiyle sonlanan bir iç savaş dahi yaşayan, sağ ile sol arasında o günlerin kin ve nefretinin halen devam ettiği ülkede, bağımsızlık günü diye kutlanan 25 Mart 1821’in bir kurgudan ibaret olduğunu ve Kilise’ye hizmet ettiğini düşünen Yunan sayısı hiç de az değil.

ASIL KAZANAN KİLİSE OLDU

Ana akım medyada dün “görkemli bağımsızlık günü” paylaşımlarıyla birlikte liderlerin demeçlerine yer verilirken, sol görüşlü sitelerde ve platformlarda 25 Mart’ın geçersizliğini savunan yazıların yer alması dikkat çekti. Bağımsızlık gününe inanmayanlar; isyanın 1821’de başlamasına karşın, dönemin 3 süper gücü İngiltere-Fransa-Rusya’nın Osmanlı’yı 1827’deki Navarin Deniz Savaşı’nda yenene kadar durumun açık şekilde Osmanlı Devleti lehine gitmesi, süper güçlerin Yunanistan’ı çok sevdikleri için değil kargaşa nedeniyle sekteye uğrayan deniz ticaretini güvence altına almak ve küçük bir Yunan devleti kurmak adına fikir birliğine vardıklarını savunuyor. Dolayısıyla “bağımsızlık” tarihi olarak 1821”i kabul etmiyor. Bu sürecin kazananının halk değil, devletten tamamen bağımsız bir yapı oluşturmayı başaran Kilise olduğu, söz konusu kanatta geleneksel olarak güçlü bir şekilde dillendiriliyor.

Sadece uçaklar gösteri yaptı

Yunan hükümeti ve ordusu işte bu nedenle hep bir ağızdan birlik mesajları vererek, mevcut durumun tartışılır olmadığı imajını hâkim kılmak için çaba veriyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle pazartesiden beri sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede, sadece savaş uçakları kutlama çerçevesinde gösteri yaptı. Böylece modern tarihin en sınırlı bağımsızlık kutlamalarından biri gerçekleştirildi.

https://www.dirilispostasi.com/dunya/komsuda-200-yillik-osmanli-tartismasi

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