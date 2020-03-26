Yorum: Ermenilerin yoğun yaşadıkları Kamışlı’nın, yeni bir Kürt bölgesinin sınırını oluşturma ihtimali var mı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Dünya, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Suriye’nin kuzeyinde, bütün Ortadoğu için sonuçlara yol açabilen önemli olaylar yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın iddia ettiğine göre eskiden Suriye Kürtleriyle barış anlaşmasını imzalama ricasını reddetmiş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi bunu yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News sunucusu Bill Hemmer’a başta dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere bir dizi gündem başlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Dokuz8haber.net’e göre ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda Türkiye ile “Barış Pınarı Harekatı” dönemindeki ilişkileri üzerinde durdu. Trump, röportajın bir kısmında Türkiye’den “Bana bir iyilik yapın. Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın” talebinde bulunduğunu belirtti. Trump, “Türkiye’ye Kürtler ile bir anlaşma imzalamalarını söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini seven bir adam ve onunla aramızdaki ilişki gayet iyi. ‘Bir anlaşma imzalayın’ dedim ama ne Erdoğan ne de Kürtler buna yanaştı. Daha sonra çatışmaya başladılar, başka ülkeler dahil oldu. Sonra (Türkiye-ABD mutabakatı) anlaşma imzaladık” diye konuşmuştur.

Peki Türklerle Kürtler böyle bir anlaşmaya imza atarlar mı? Rusya ve Suriye bunu nasıl karşılar? Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu Suriye’yi ziyaret edip Suriye Cumhurbaşkanı Başar Esat ile askeri konular ele aldı. Acaba bu ziyaret, Rusya’nın Suriye’de Türkiye ile ortak nöbet tutma fikrinden vaz geçtiği anlamına mı geliyor?

Bu arada Erdoğan Rusya ve ABD ile anlaşmaya çalışıyordu. Erdoğan’ın söylediğine göre Kamışlı ve Deyr Ez-Zor’da petrol var. Erdoğan Putin’e Kamışlı’daki petrolün yardımıyla bir şirket kurma teklifinde de bulunmuştu. Erdoğan’a göre Putin henüz yanıt vermiş değildir. Erdoğan aynı öneriyi Donald Trump’a da yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Oysa Kamışlı’da yoğun Ermeni ahalisi yaşıyor. Bu şehir, Ermenistan’ın ricası üzerine Rusya ve Türkiye ortak nöbet bölgesinden çıkarılmıştı. Acaba Ermenilerin yoğun yaşadıkları Kamışlı, yeni bir Kürt biriminin sınırı olur mu?

Ermenistan Kamu Radyosu

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