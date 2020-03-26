Ermenistan’da koronavirüsü yenen hasta sayısı 18’e ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Ermenistan’da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 18 kişinin iyileştiğini duyurdu.

25 Mart akşamı kendi Facebook sayfasında bilgi paylaşan Torosyan, “İki iyileşen hastamız daha vat. Virüsü yenenlerin toplam sayısı 18 oldu. Hastalarımızın durumu hakkında ileride yeni bilgi paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.

25 Mart sabahı itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 265. Yapılan 1315 testin sonuçları olumsuz çıktı. Ermenistan hükümeti, virisün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede bir aylık OHAL ilan etti. Bununla birlikte, 24-31 Mart tarihlerinde tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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