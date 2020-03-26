Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 290’a ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da 26 Mart saat 10:00 itibarıyla koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 290’a ulaştı. Bugün 25 yeni vaka daha tespit edildi.

Hatırlanacağı üzere dün yayımlanan veriler uyarınca ülkemizde 265 koronavirüs vakası vardı.

Fiilen şuan 272 hasta tedavi görmektedir. 18 kişinin tamamen iyileşip taburcu olduğunu hatırlatalım.

Ermenistan Kamu Radyosu

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