Covid-19: Romanya’da rahiplerin cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması tepki topladı

Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya’da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması bu ülkede büyük tepki topladı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, Covid-19 tehlikesi ülkede artarken rahipler sorumsuzlukla suçlandı.

Romanya’da Tabipler İttifakı Birliği Başkanı Doktor Bogdan Tanase, “Bir çok rahip, durumun ciddiyetinin farkında değil ve Patrikhane’den bu konuda hala bir karar çıkmış değil.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Romanya’da şu ana kadar 700’ün üstünde vaka tespit edildi. Ülkede 65 yaş üzerindekilere evden çıkmama sınırlaması gelirken, diğer vatandaşlardan temel gıda ihtiyaçlarını satın alma dışında mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları isteniyor.

Euronews

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