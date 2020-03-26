BM Dünya Gıda Programı Ermenistan’a çok sayıda solunum cihazı verecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian 25 Mart tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Ermenistan ofisinin yöneticisi Elena Milošević’i Kabul etti.

Taraflar görüşme sırasında Ermenistan ve BM Dünya Gıda Programı arasında verimli işbirliğinin devam edildiğini belirttiler.

Dünyada yayılan yeni koronavirüs salgınından dolayı hem Ermenistan Cumhurbaşkanı, hem de Elena Milošević gıda güvenlik meselesini önemsediler.

Bu bağlamda Armen Sarkisian gıda güvenlik alanında Ermenistan’ı bölgesel merkez haline getirmesine yönelik adımlar atıldığını, bu konuda bazı devletlerin liderleriyle ve uluslararası örgütleriyle görüştüğünü de dile getirdi.

Tıp malzemeleri konusunda da Cumhurbaşkanı Sarkisian Ermenistan’ın beklentileri olduğunu belirterek bu anlamda destek verme önerisinde bulundu.

Armen Sarkisian’ın önerisine cevaben Elena Milošević uluslararası donorlara başvurduklarını vey akın gelecekte Ermenistan’a çok sayıda solunum cihazı vereceklerini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI

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