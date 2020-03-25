Papa Francis koronavirüs için dua etti!

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve şu an Avrupa ve ABD’yi sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle bugün Vatikan’da Papa Francis bir dua gerçekleştirdi.

Papa dua öncesinde yaptığı konuşmada koronavirüs salgının ciddiyetine dikkat çekti ve dünya için hayati bir dönemle karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Papa Francis “İnsanların haysiyetine ve yaşamına yönelik saldırılar maalesef çağımızda bile devam ediyor… Yeni tehditler ve kölelikle karşı karşıyayız” dedi ve mevcut düzenin her zaman en zayıf ve en savunmasız insan hayatını korumakla ilgilenmediğini ifade etti.

İnsan hayatının değeri ve dokunulmazlığının önemine değinen Papa, koronavirüs pandemisinin tüm insan yaşamının savunulması noktasında bu kavramları daha önemli kıldığını belirterek, bu öğretiyi insan yaşamını ve dünya ekonomisi tehdit eden bir salgın bağlamında yeniden hayata geçirmenin zorunluluğuna dikkat çekti.

Katolik Kilisesinin, kendi içinde tekrar edilemez ve paha biçilemez bir değer olan her bir insan hayatının korunmasını sağlama konusunda özel bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Papa Francis, “Kilise için yaşam savunması bir ideoloji değildir” dedi.

Yaşanıldığı gibi acil durumların ötesinde de gelecek nesillere dayanışma tutumunu iletmenin kültürel ve eğitimsel düzeyle ilgili olduğunun da altını çizen Papa, “Sevgili kardeşlerim, her insan hayatı, kendi içinde geçerli, benzersiz ve tekrar edilemez, paha biçilemez bir değerdir.” diye konuştu.

https://www.superhaber.tv/papa-francis-koronavirus-icin-dua-etti-haber-265677

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