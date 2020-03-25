Kilikya Katolikosu 1’nci Aram, Nubar Afeyan ile koronavirüs aşısının süren testleri hakkında konuştu

Kilikya Katolikosu Birinci Aram hazretleri, “Aurora” İnsani Yardım Girişimi kurucu ortağı, Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna Therapeutics biyoteknoloji şirketinin kurucu ortağı ve yöneticisi Amerikalı-Ermeni işadamı ve hayırsever Nubar Afeyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kilikya Katolikosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Afeyen yönettiği şirketin faaliyetlerine dair Ruhani öndere (Katolikosa) detaylı bilgi verdi.

Nubar Afeyan’ın faaliyetlerinin büyük takdir topladığını kaydeden Aram I Hazretleri, Afeyan’ın çalışmalarını milletimizi ve vatanımızı onurlandıracak evrensel bir misyon olarak niteledi.

ABD merkezli Moderna Therapeutics biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 17 Mart’tan itibaren Washington, Seattle’daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde klinik denemeleri yapılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Kilikya-Katolikos-Afeyan-koronavirüs/179366

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...