Karasun Manuk Ermeni Kilisesi İsim Gününü ‘Buruk’ Kutladı

Tüm Dünyayı tehdit eden Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ayinleri ve bayram kutlamalarını etkilemeye devam ediyor.

Virüsün yayılmasını önlemek amacı ile devlet yetkililerince alınan koruma tedbirlerine paralel olarak, İskenderun’da bulunan kiliselerde de ayin ve kutlamaların, cemaatin katılımı olmaksızın yapılmasına devam ediyor.

İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesinin, isim bayramı kutlaması da alınan tedbirler doğrultusunda sınırlı katılımla gerçekleştirildi. ‘40 Şehitleri Anma’ ayininin de gerçekleştirildiği töreni, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Pederi ve tüm Hatay Bölgesi Ermeni Kiliseleri Sorumlusu Peder Avedis Tabaşyan yönetti. Tabaşyan’ın yanı sıra ayine ilahileri söyleyen zangoçlar da iştirak etti.

Kırk İmanlı Asker Nasıl Şehit Olmuştu

Dördüncü yüzyılda Sivas’ta Roma İmparatorluğu Ordusuna mensup Hristiyan İmanlısı 40 Genç Asker, imanlarından vazgeçmeleri için Romalı askerler tarafından soğuk bir havada göle sokulmuş ve askerler imanlarından vazgeçmedikleri için orada donarak ölmüş ve şehit olmuşlardı.

Günün önemi hakkında konuşan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan, ebedi mutluluğa ulaşmak için inançlı olmanın gerekliliğine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, dürüst ve doğru olmakla, Tanrı’nın bizleri ebedi mutluluğa kavuşturacağına işaret etti.

İskenderun’da her yıl gerçekleştirilen isim günü ayinine, çeşitli illerden ve yurt dışından birçok Ermeni vatandaş geliyordu. Nitekim koronavirüs tedbirleri doğrultusunda misafirler de kente gelemedi. (İlyas Terbiyeli/ SAT-7 TÜRK – İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/karasun-manuk-ermeni-kilisesi-isim-gununu-buruk-kutladi/

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