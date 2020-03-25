Ermenistan’da koronavirüs teşhisi konulan 14 kişi iyileşti

24 Mart tarihi itibarıyla Ermenistan’da 14 kişi koronavirüsü yendi, 88 kişi için ise karantina süreci sona erdi.

Ermenistan Başbakanı tarafından açıklanan verilere göre, 24 Nisan’da 14 yeni vaka tespit edildi. Ülkede tespit edilen toplam koronavirüs vaka sayısı 249’a yükseldi.



Hastalar arasında 65 ve daha yüksek yaş grubuna ait 11 kişi, 70 ve daha yüksek yaş grubuna ait 55 kişi var. 30 hastada zatürrre tespit edildi, onlardan 5’i yoğun bakımda bulunuyor, 77 yaşındaki bir hastanın durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Ermenistan-koronavirüs/179245

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...