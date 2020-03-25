Ermenistan tıp maskelerinin üretimine başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi Facebook sayfasından fotoğraflı paylaşımda bulunarak Ermenistan’da tıp maskelerinin üretimine başlatıldığını bildirdi.

Ermenistan’da üretilen kaliteli tıp maskesinin resmini yayınlayan Başbakan fotoğrafın yanında ‘Made in Armenia’ notunu yazdı.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Hükümeti ülkede Olağanüstü hal ilan etti. OHAL tüm Ermenistan’da 16 Mart’tan yürürlüğe girdi ve 14 Nisan’a kadar devam edecek. Aynı zamanda 24 Mart’tan 31 Mart’a kadar evden çıkmayı sınırlandıran karar da yürürlüğe girdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Ermenistan-tıp-maskeleri-üretimi/179291

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