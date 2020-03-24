Latin Amerika bugün sessizlerin sesi olan Aziz Romero’yu hatırlıyor*

Diktartörlüğe karşı; işçileri, çiftçileri savunan piskopos Monsignor Oscar Arnulfo Romero, 40 yıl önce bugün katledildi

Community of Sant’Egidio, ’Romero’nun ölümünden sonra, kendisi büyüdü, El Salvador’daki dramatik durumu aydınlattı. Romero bir şehit olarak öldü. Kendi hayatını kurtarmak için ülkesini terk etmedi. Fakirler tarafından saygı görüyordu. o sol için devrimci bir kahramandı.’ diyerek hatırlattı Aziz Romero’yu’

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2018 yılında Papa Francis tarafından da kutsanan Romero, kilisenin kapısını iç savaş sırasında (1980-1992) yerinden edilmiş çiftçiler için açık tutan bir insan hakları savunucusuydu.

Romero, Salvador devletinin zenginlerin ayrıcalıklarını korumak için işçilere karşı uyguladığı şiddete karşı çıkaracak, açıkça hükümeti eleştiren bir insan hakları savunucusuydu ve yıllarca ABD destekli hükümetin iftira ve karalama kampanyalarının hedefi oldu.

‘Tanrının ve acı çeken insanların adına… Size yalvarıyorum. Size emrediyorum, bu baskıyı durdurun’. Bir ayin sırasında böyle diyordu piskopos Romero. Ve belki de bu kelimeler onun ölüm nedeni oldu.

Birgün sonra, Efkaristiya ayini sırasında, CIA destekli bir ölüm mangası üyesinin silahından çıkan mermiyle öldürüldü.

30 Mart 1980 yılında gömülen Romero’nun cenazesine işçiler, çiftçiler ve öğrencilerin olduğu devasa bir kalabalık katıldı.

’Sesim yok olacak fakat kelimelerim kalplerde kalacak’ demişti Romero 1978 yılında.

*Bu yazı https://www.telesurenglish.net/index.html sitesinden YeniYaşam Gazetesi için Mehmet İnanç tarafından çevrilmiştir.

Yeni Yaşam Gazetesi

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