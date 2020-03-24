İsrail’de devlet vatandaşları elektronik olarak takibe aldı

Ordu istihbaratı için geliştirilmiş olan elektronik takip sistemleri sokağa çıkma yasağına muhalefet edenleri takip için kullanılıyor.

Tüm vatandaşların cep telefonlarına yerleştirilen bir program herkesin nerede olduğunu yetkililere bildirecek. Sokağa çıkmanın ancak temel ihtiyaçlar için mümkün olduğu İsrail’de, evin 50 metre uzağına kadar evcil hayvan gezdirmek, taksilere en fazla bir kişi binmek gibi kurallar devrede.

Ülkede bankalar ve temel ihtiyaç dükkanlarına belirli saatlerde gidiliyor.

İsrail’in salgın ile mücadelede ikinci bilim insanı Prof. Dr. Itamar Grotto, yoğun olarak halka test yapıldığını belirtti. Prof. Grotto, ancak hasta olup iyileşen, testi negatif çıkan bir kişinin tamamen bağışıklık kazanmış olduğu manasına gelmediğini, dolayısı ile mümkün olduğunca izolasyonun gerekli olduğunu ifade etti.

Şalom Gazetesi

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