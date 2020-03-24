İdlib çatışmalarında ağır yaralanan Ermeni Eli Krpoyan Halep’te hayatını kaybetti

Yaklaşık bir ay önce Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında ağır yaralanan Ermeni asker Eli Krpoyan hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili bilgiler aktaran ‘Arevelk’ haber ajansı 1994 doğumlu Eli Krpoyan’ın tedavi gördükten sonra tekrar cepheye döndüğünü ve Azez bölgesinin yakınlarında terörist mermisinden yaralandı.
Suriye ordusunun askeri olan Eli Krpoyan Halep Ulusal Mezarlığında toprağa defnedildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/24/İdlib-Suriye-Ermeni-asker/179177
İlk yorum yapan siz olun