Gürcistan Ombudsmanı ofisinde Ermenice ve Azerice danışmanlık hizmeti verilecek

Gürcistan insan hakları savuncusu Nino Lomjaria Marneuli ve Bolnisi bölgelerinde meydana gelen durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ombudsman ofisinde özel müşteri hizmetleri açıldığını ve Gürcüce de olduğu gibi Ermenice ve Azerice danışmanlık hizmeti verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda herhangi bir meseleyle ilgili 24 saat Gürcistan insan hakları ofisinin özel müşteri hizmetleriyle 1481 numaradan bağlanabilirsiniz. Azerice danışmanlık hizmetinden faydalanmak için elemanımız Murar Gueyinov ile Ermenice danışmanlık hizmeti için ise Andranik Baghdasaryan’la bağlantıya geçebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia Marneuli ve Bolnisi bölgelerine giriş ve çıkışı yasakladığını açıkladı, çünkü koronavirüs salgını yayılıyordu bu bölgede. Ayrıca o bölgelere askeri teknik araçları da girdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/24/Gürcistan-Ermenice-Azerice/179169

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...