Ermenistan dünyada koronavirüse karşı kullanılan tüm ilaçlardan satın almış

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında, Ermenistan’ın, dünyada koronavirüs tedavisinde en azından deneysel olarak kullanıldığı ve olumlu sonuçlar gösterdiği ilaçlardan satın aldığını söyledi.

Şu an söz konusu virüse karşı dünyada en azından deneysel düzeyde kullanılan tüm ilaçlardan bizde artık var. Henüz dünyada virüse karşı doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaç olmamasına rağmen farklı ülkelerde herhangi bir sonuç gösterdiği ilaçlardan bizde var ve biz bunları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/24/Ermenistan-koronavirüs-ilaç/179217

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