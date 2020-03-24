Ermenistan Dışişleri Bakanlığı:1920 Şuşi katliamı Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgal etme girişiminin zirvesiydi

100 sene önce 23 Mart 1920 tarihinde Azerbaycan Hükümeti tarafından gerçekleştirilen Şuşi Ermeni katliamı Azerbaycan’ın Artsakh’ı (Karabağ) işgal etme girişiminin zirvesiydi. Bu sözleriyle Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Şuşi Ermeni katliamının 100’üncü yılında açıklamada bulundu.

Günümüzde Artsakh Hükümeti ve halkı Şuşi’nin yeniden doğuşu ve özellikle Azerbaycan devleti tarafından yok edilen Ermeni kültür mirasına yeniden hayat vermek için çabalar gösteriyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında yer alan ifadelere göre 100 sene önce yeni oluşturulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti o zaman Artsakh’ın idari ve kültürel merkezi olan Şuşi’de Ermeni katliamı gerçekleştirdi ve bunun sonucunda binlerce Ermeni katledildi, on binlerce Ermeni evi yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Ermeni şehri talan edildi, yakıldı ve tamamen harabeye dönüştürüldü.

Yapılan açıklamada “Şuşi’nin çoğunluğunu teşkil eden Ermenilerden hayatta kalabilenler hepsi sürgün edildi. Bir zamanlar görkemli ve güzel Ermeni şehrinin büyük kısmı uzun yıllar harabe halinde kaldı. Şuşi’nin muazzam Ermeni kültür mirası ise yok edildi” ifadeleri de yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/24/Ermenistan-Kartabağ-Azerbaycan/179229

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