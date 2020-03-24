Cemaat içi dayanışma programı için gönüllü gençlere ihtiyaç var

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın inisiyatifi ile Ermeni Vakıflar Birliği çatısı altında başlatılan cemaat içi dayanışma programında, desteğe ihtiyaç duyanlar için her semtte temasa geçilecek isim ve telefonlar belli oldu. Çalışmalarla her semtte özellikle yaşlılara ve ihtiyacı olanlara yönelik bir dizi faaliyet yürütülüyor. Program için gönüllü gençlere ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye Ermeni Patrikliği’nden yapın açıklama şöyle:

“Corona Virüsü’nün neden olduğu salgın münasebetiyle cemaat içi dayanışmanın sağlanması amacıyla Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisiyle koordineli çalışmalara başlanmış buulnmaktadır.

Yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla teşkil edilmiş olan çalışma grubuna aşağıdaki merkezlerdeki ilgili görevliler vasıtasıyla ulaşmak mümkündür.



Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kil. Talin Galipoğlu 0212 516 2517

Bakırköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Silva Nuyan, 0212 5716575

Feriköy Surp Vartanants Kilisesi, Karin Çetin, 0212 2482913

Samatya Surp Kevork Kilisesi, Lusin Özabrahamyan, 0212 5850193

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi, Mari Tekir, 0216 3360166

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Talin Berberyan, 0212 3277495

Üsküdar Surp Haç Kilisesi, Baydzar Solak, 0216 5530250

Yeşilköy Surp Istepanos Kilisesi, Vrej Nersesyan, 0212 573 0243



Yalnız yaşayan, yardıma ihtiyaç duyan ve yaşları itibarıyla sokağa çıkamayan cemaatimiz üyelerinin yukarıda belirtilmiş kiliselerimizdeki görevlileri aramaları durumunda kendilerine ulaşılacaktır.

Bu çalışmaların yürütülmesi için gönüllü yardımcılara ihtiyaç duyulacağı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle komisyon çalışmalarına katılarak sahada görev almak isteyen gönüllüler de aynı kiliselerdeki görevlilerle iletişime geçerek isimlerini ve iletişim verilerini bildirebilirler.

Bu kriz dönemi imanızı Tanrı’nın görkemi ve kişilerin tesellisi için işe çevirme zamanıdır.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23813/cemaat-ici-dayanisma-programinda-detaylar-belli-oldu-gonullu-genclere-ihtiyac-var

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