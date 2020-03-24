Balkonlardan ezan okudular

İspanyollar koronavirüse karşı karantinadaki hayatlarına devam ediyor. Ülkedeki müslümanlar tüm çalışanlara destek vermek için cuma günleri balkonlara çıkıp ezan okumaya başladı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İspanya‘da her gün yenilenen veriler ne yazık ki yüz güldürmüyor. Yasağın süresi uzadı. İspanya’da vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor.

Çok sayıda Müslümanın da yaşadığı İspanya’da cemiyetlerden bir çağrı yapıldı. Müslümanların her cuma pencere ve balkonlara çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese teşekkür etmek için ezan okumaları istendi.

Başkent Madrid‘de karantinadaki Müslümanlar çağrıya karşılık pencere ve balkonlara çıktı. Hep bir ağızdan ezan okudu. Ezan sesini duyan Hristiyan komşuları da onları dinledi.

Müslüman cemaat sosyal medya paylaşımlarında “Koronavirüsle mücadelenin bayrağı, dini ve kültürü yok” dedi.

https://www.cnnturk.com/video/dunya/balkonlardan-ezan-okudular

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