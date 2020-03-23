Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nden kiliseye gidemeyenler için online ayin (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Paskalya yortusu öncesi büyük oruç döneminde olan Hristiyan cemaati için ayinler Facebook sayfasından online olarak gerçekleştiriliyor. Emeni haber ajansına göre Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak tarafından yapılan online ayinde hem Ermenice hem Türkçe vaazlar verildi.

Ayin töreni Ermeni Patrikhanesi’nin Facebook resmi hesabı üzerinden yayınlandı. Ermeni Apostolik Kilisesinin cemaatine seslenen Patrik II. Sahak, “Bununla ilgili bir şeyler yapmalıydık ve günün teknolojisi ve sosyal medya aracılığıyla sizlere ulaştırmayı seçtik. Tanrı’nın izniyle bizden bu törenleri ve vaazları evinde izleyebileceksiniz. Siz kiliseye gelemiyorsunuz, biz kiliseyi sizin ayağınıza getirmek niyetindeyiz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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