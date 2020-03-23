Son dakika haberi: Can Ataklı yine nefret kustu! Başörtülü öğretmen için skandal yorum…

Son dakika haberi… Sözcü’ye bağlı Korkusuz Gazetesi Köşe Yazarı ve Tele 1 kanalı yorumcusu Can Ataklı, başörtülü öğretmenlere ettiği hakaretle bir kez daha gündeme geldi. Ataklı, Tele1 kanalında yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ isimli programda uzaktan eğitimi değerlendirdi. Ataklı, değerlendirme sırasında, başörtülü bir öğretmenin öğrencilere ders anlatmasını skandal ifadeler ile yorumladı. Ataklı, “Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya.” dedi. Ataklı’ya sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı daha önce de türbanlı vatandaşlara yönelik skandal sözleri ile gündeme gelmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar bir haftalık ara tatilin ardından bugün uzaktan öğretim ile ders başı yaptı. EBA’dan ve televizyondan ders anlatılan öğrencilere yüz binlerce içerik sunuldu. Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı, Tele1 kanalında uzaktan öğretimi skandal ifadeler ile değerlendirdi. Öğretmenin başörtülü olmasına tepki gösteren Ataklı, hakarete varan sözler söyledi. Ataklı’nın sözleri Twitter’dan gündem olurken, hadsiz ifadelere tepki yağdı.

CAN ATAKLI’DAN SKANDAL SÖZLER

Uzaktan eğitimi veren öğretmenin başörtülü olmasına takılan Ataklı, “Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var” dedi.

TÜRBANLI ÖĞRETMENE “FACİA” DEDİ

Ataklı’nın hakarete varan sözleri bitmek bilmedi, “Bana göre yanlış ama var. Bu Milli Eğitim Bakanı ile bunu yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştiricem tabi kardeşim. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Can Ataklı’nın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı için yapılan yorumların bazıları şöyle:

Can Ataklı uzaktan eğitim programındaki öğretmenin kapalı olmasından rahatsız olmuş…

Ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği virüs bu zihniyetin umurunda değil varsa yoksa İslam…

Virüse bile çare buluruz ama Can Ataklı denen başörtüsü düşmanı herifin kara zihniyetine çare bulamayız. Allah sorsun.

Dünya 21.asrın en ciddi kriziyle karşı karşıya, @can_atakli_’nın derdi insanların giyimi. COVİD_19’dan daha tehlikeli olan işte bu zihniyet.

Bu Can Atakli için ortaya konulmuş bir suç yok mudur hala. Bu adam bu halka saldırmaya devam ediyor.

Kadınlara nasıl giyinmesi gerektiğini öğretmeye çalışmaktan vazgeçin. Can Ataklı bu zihniyetin şortlu kız görünce hakaret eden zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Kadınları kalıplara sokamazsınız.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/23/son-dakika-haberi-can-atakli-yine-nefret-kustu-basortulu-ogretmen-icin-skandal-yorum

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