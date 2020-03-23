Koronavirüs Salgını İçin Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi’nde Özel Pazar Ayini

Koronavirüs Salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü dönemde, tüm ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında, Pazar Ayinleri de ilk kez halka kapalı olarak gerçekleştirilip, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Ermeni Katolik Başepiskopluğu’nun İstanbul’daki ilk kilisesi olan; Galata Surp Pırgiç Kilisesi’nde Başepiskopos Levon Zekiyan’ın riyasetinde hem ülkemizde hem de tüm dünyada salgının bir an önce sonlanması için, kutsal ayin düzenlendi.

Geçmişte de Sultan II. Mahmut döneminde, 1830’lu yıllarda İstanbul’da yaşanan büyük veba salgını sırasında mucizevi şekilde salgını sonlandıran “Kutsal Meryem Ana” tablosu önünde kutsal ayin düzenleyen Başepiskopos Levon Zekiyan’a, Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Başrahibi Hayr Vartan Kazancıyan, Samatya Anarat Hığutyun Kilisesi Baş Rahibi Abraham Fırat, tıbirler ve din adamları da eşlik ettiler.

Yapılan Ayin’de Rabbin eliyle Koronavirüs’ün yenilmesi, bu virüsten dolayı dünyadaki ve ülkemizdeki hayatını kaybeden insanlar ve hastalar için dualar edildi.

https://haber.sat7turk.com/koronavirus-salgini-icin-turkiye-ermeni-katolik-kilisesinde-ozel-pazar-ayini/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...