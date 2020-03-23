KİLİSEDEN CAMİYE

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Serdar Küçük

Bu hafta 19 Mayıs ilçesindeyiz. Fotoğrafta Düzköy Mahallesi eski camisi var. Cami deyince aklımıza farklı fotoğraflar geliyor tabi. Bu cami, Rumlardan kalma bir kiliseden dönüştürülmüş. Fotoğrafta gördüğümüz ağaç görselleri muhtemelen kilise günlerinden kalma.

Rumlar bu coğrafyadan göç edince yerlerine Balkan göçmenleri yerleştirilmiş. Bu köye yerleşen müslümanlar, kilisedeki Hristiyanlığa ait görselleri elbette silmişler ama insanlığın ortak değerleri olan tabiat görsellerine dokunmamışlar. Çünkü toprak ve tabiat sevgisi bu insanların ortak paydalarıydı.

Düzköy’e yeni cami yapılmış ve eski cami kaderine terk edilmiş. Çatısı çürümeye başlamış. Taban döşemesi çürümüş ve çökmüş. Duvarlardaki bu güzel motifler de kısa bir süre sonra silinip gidecek. Çalan çanlardan ve okunan ezanlardan geriye hoş bir sada kalacak.

Anadolu, Orta Asya ve Balkan kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı bu yıl Corona virüs gölgesinde kaldı. Tüm insanlığın Nevruz Bayramı kutlu olsun!

https://www.samsunsonhaber.com/yazarlar/1437/kiliseden-camiye

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