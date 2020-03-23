Fatih’teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Müge YARIMBATMAN – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)

FATİH’teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Çin’de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih‘te bulunan Ermeni Patrikhanesi‘ni dezenfekte etti.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/fatihteki-ermeni-patrikhanesi-koronaviruse-karsi-dezenfekte-edildi-41475526

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