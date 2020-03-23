Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı 194: Dün akşamdan beri hiçbir yeni vaka yok

Ermenistan’da koronavirüsün yayılması yavaşlandı. 22 Mart akşamı Facebook canlı yayında konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, son gün içerisinde 4 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.



Böylece toplam vaka sayısı 194’e yükselirken, koronavirüsü tamamen yenerek hastaneden taburcu edilen iki kişi dikkate aldındığında şuan toplam hasta sayısının 192 olduğu dikkat çekti.

9 hastanın 60-65 yaş gubundan, 3 hastanın ise 70 yaşından büyük olduğunu vurgulayan Başbakan, 80 ve daha büyük yaştaki hastalarımızın olmadığını kaydetti.

23 Mart sabahı itibarıyla Ermenistan’da hiçbir yeni koronavirüs vakası tesipt edilmedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/23/Ermenistan-koronavirüs/179045

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