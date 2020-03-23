“Aurora” İnsani Yardım Girişimi, Ermenistan’a 10 tane solunum cihazı hibe edecek

“Aurora” İnsani Yardım Girişimi (Aurora Prize for Awakening Humanity) #AraratChallenge kampanyasına yapılan bağışlar doktorların Korona virüsüne karşı verdiği mücadelesine yöneltilecek. Bu kapsamda Ermenistan’daki hastanelere 10 tane solunum cihazı hibe edilecek.

Girişimin yaptığı açıklamada her geçen gün dünyada daha fazla insanın yardım ihtiyacı olacağını, onlara yardım sağlamasının ise Aurora’nın borcu olduğunu söyleniyor.

“Aurora” herkesi Aurora’nın krizi aşma çabalarına katılmaya çağırıyor.

“Aurora” İnsani Yardım Girişiminin kurucularından biri olan Nubar Afeyan aynı zamanda Korona virüsüne karşı aşıyı gelşıiştiren ABD Moderna Inc. adlı şirketin kurucularından biri ve Genel Başkanıdır. Ermeni olan Nubar Afeyan Osmanı İmparatorluğu’nda 1915-1923 yıllarında düzenlenen Ermeni Soykırımdan kurtulan bir ailenin torunudur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/23/Aurora-Ermenistan-solunum-cihazı/179091

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...