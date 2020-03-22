Şamil Tayyar’dan koronavirüs tepkisi: Bizdeki yarasa kılıklı modernlere ithaf olunur

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Koronavirüs üzerinden bile hükümeti ve mütedeyyin insanları hedef alan güruha AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar’dan sert tepki.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, koronavirüs üzerinden mütedeyyin insanlara saldıran tayfaya tokat gibi bir cevap verdi. Tayyar, “İtalya’da son 1 günde 627 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 4 bin 32 oldu. İtalya, virüsün kaynağı Çin’i bile geçti, rekor kırdı. Ama Vatikan’a kiliselere Hristiyanlığa laf eden olmadı. Kimse dini, dindarları suçlu ilan etmedi. Bizdeki yarasa kılıklı modernlere ithaf olunur” dedi.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/samil-tayyardan-koronavirus-tepkisi-bizdeki-yarasa-kilikli-modernlere-ithaf-olunur-1136533.html

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