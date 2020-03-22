İsrail’de Koronavirüsten İlk Ölüm Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini gösterirken İsrail’de virüs nedeniyle ilk ölüm 20 Mart’ta gerçekleşti. Sosyal medyanın da gündemine giren bu haberle ilgili antisemit içerikli mesajlar da paylaşıldı.

İsrail’deki ilk ölüm, 20 Mart’ta ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada 88 yaşındaki erkek hastanın kimlik bilgilerine yer verilmedi. Bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle tedavi altına alınan hastanın, durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail’de Kovid-19 nedeniyle kaydedilen ilk ölüm sosyal paylaşım platformlarının da gündemindeydi. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

https://www.avlaremoz.com/2020/03/22/israilde-koronavirusten-ilk-olum-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...