CEMAAT İÇİ DAYANIŞMA ÇALIŞMALARI

1. Corona virüs salgını dolayısıyla cemaat içi dayanışmayı sağlamak adına koordineli bir çalışmanın Ermeni Vakıflar Birliği çatısı altında yapılması uygun görülmüştür. Çünkü cemaatimizin fakir ve yaşlılarına ulaşabilmenin en etkin yolu, halihazırdaki yönetim mekanizmalarını kullanmaktan geçmektedir. Kilise yönetimleri, Fakirler kolları, Okul Aile birlikleri, Okul Dernekleri her semtin aktif örgütlenmesini oluşturmaktadır.

2. Her kilisenin sekretaryası ihtiyacı olanlar için bir bağlantı noktası oluşturacaktır. Gerekli telefon ve internet bağlantıları sağlanacak ve ilan edilecektir.

3. Semtler, Kilise yönetimlerinin önderliğinde gönüllülerle yardım seferberliği başlatacaktır.

4. Yardım ve hizmet alanları şunlardır:

a. Kayıtlı fakirlere ulaşabilmek ve gerekiyorsa onlara ek erzak ve para yardımında bulunmak.

b. Kayıtlı olmasa da gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek.

c. Kimsesiz yaşlıların tespiti ve onların ihtiyaçlarının karşılanması.

d. Sağlık konusunda bilgilenmek ya da yardım isteyenleri yönlendirmek. Surp Pırgiç Hastanemizle etkin iletişim kurmak.

e. Kendi semtindeki virüs vakalarını merkeze bildirmek

f. Yalnız kişilerle konuşmaya hazır gönüllülerle telefon sohbet hatları oluşturmak.

g. Din adamlarımız ve gönüllü psikologlarla danışma hattı oluşturmak

5. Her semtin çalışmaları Ermeni Vakıflar Birliği sekretaryası tarafından merkezi olarak koordine edilecek ve iş takibi sağlanacaktır.

Bugün yaşadığımız zorlukları kalbimizdeki insan sevgisini artıracak fırsatlar olarak görelim ve yapabileceğimiz iyilik ve katkıyı hemcinslerimizden esirgemeyelim. Umudu artıralım. Tanrının yardımıyla yakında güzel günler ve bahar bizleri bekliyor.

Dualarımla

Patrik II. Sahak

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