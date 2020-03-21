SİVASLI KIRK ŞEHİTLER YORTUSU

Krikor Avak Kahana Damatyan

Büyük Oruç döneminin ortasına vardığımız geleneksel Miçink’in ertesinde Cumartesi günü Sivas’ta şehit olan Roma İmparatorluğu’nun Kapadokya Ordusu’na mensup kırk askerin hatıralarını kutladık ve bu azizlerin şefaatlerini diledik.

Bu askerlerin yaşam tarzları putperest Romalı askerlerin yaşam tarzlarından farklılık arz ediyordu. Bu Hristiyan askerlerin yaşam tarzları kendilerini ele verdi. .Ve onlar inandıkları Mesih uğruna Sivas’ın geçmişte var olan gölüne atılmayı ve orada şehit olmayı göze aldılar. Kiliselerimizde bu yortunun kutlandığı günde hazırlanmış kırk kandilden parıldayan ışık kırk askerin verdiği iman tanıklığını simgeliyor.

Maalesef bu yıl Kırk Şehitler’i simgeleyen kandillerden mahrum kaldık. Kırk Şehitler’in kutsal tablosuyla yetinmek durumunda kaldık. Bunun yanında bizler için sembolik bir değer taşımakta olan ve Sivas’a ziyaret ettiğimizde günümüz Sivaslıların Kırklar Çeşmesi veya Kırklar Pınarı olarak bildikleri toprak sahadan aldığımız ve Surp Takavor Kilise’mizde cam kapta korunmakta olan bir avuç toprakla teselli bulduk. Kırklar Pınarı kırk Hristiyan askerin atıldıkları gölün bulunduğu mekandır.

Onların şefaatlerinin bizlerle olması için dua ediyoruz.

Bu vesileyle halen Sivas’ta yaşamakta olan küçük cemaatimiz değerli üyelerinin her birini kutluyor ve Kutsal Diriliş Yortusu’na doğru atılacak adımların göksel nimetlerle bereketlenme vesilesi olması için dua ediyorum. Yine bu yortu vesilesiyle günlük yaşamlarında doğdukları şehrin geleneklerini ve kutsal değerlerini yaşatan Sivaslı Ermeni kardeşlerimi de en kalbi dileklerimle kutluyorum.

Selam, sevgi ve dualarımla.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2615399328695252&set=a.1537102746524921&type=3&theater

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