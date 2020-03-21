Şimoni Diril’in cenazesi otopsi için Şırnak’a getirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde yaşayan ve 11 Ocak’tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril’in dün cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartlarının elverişsiz olmasından kaynaklı karayolu ulaşımın kapandığı Kovankaya köyünde, Diril’in cenazesi askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Görgü tanıkların beyanına göre köye yakın bir derenin yanında bulunan Diril’in vücut bütünlüğünün bozulduğu ve vücudunda morarmaların meydana geldiği öğrenildi.

Diril’in ölüm sebebinin araştırılması için otopsi örneklerinin alındığı ve ölüm nedeninin otopsi sonucu ardından belirleneceği öğrenildi. (Şırnak/MA)

Kayıp Keldani çiftle ilgili gelişme: Şimoni Diril’in cansız bedenine ulaşıldı

Kaybolan Süryani çiftin dosyasına gizlilik kararı

Evrensel Gazetesi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...