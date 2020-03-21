Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini ‘pandemi’ hastanesi ilan etti

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aldığı önlemler çerçevesinde bugünden itibaren tüm özel ve vakıf hastanelerini ‘pandemi hastanesi’ ilan etti. Yayımlanan genelge ile böylece özel ve devlet hastanesi ayrımı ortadan kalkmış oldu. Gerekli klinikleri bulunduran tüm hastaneler salgın hastanesi ilan edildi.

“Açıklamada gerek hasta yakınları gerek ise sağlık kurumlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında aşağıda yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2’si olan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilecek.

Pandemi hastanesi olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek.

Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.

https://tr.euronews.com/2020/03/20/sagl-k-bakanl-g-koronavirus-nedeniyle-ozel-ve-vak-f-hastanelerini-pandemi-hastanesi-ilan-e

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