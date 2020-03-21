Kiliseye gidemeyenler için online ayin düzenlendi

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi korona pandemisi nedeniyle kiliseye gelemeyen cemaatinin ayağına kiliseyi götürdü. Paskalya yortusu öncesi büyük oruç döneminde olan Hristiyan cemaati için ayinler Facebook sayfasından online olarak gerçekleştiriliyor. Patrik II. Sahak tarafından yapılan online ayinde hem Ermenice hem Türkçe vaazlar verildi.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi korona pandemisi nedeniyle kiliseye gelemeyen cemaatinin ayağına kiliseyi götürdü. Paskalya yortusu öncesi büyük oruç döneminde olan Hristiyan cemaati için ayinler Facebook sayfasından online olarak gerçeekleştiriliyor. Patrik II. Sahak tarafından yapılan online ayinde hem Ermenice hem Türkçe vaazlar verildi.

Cemaatine seslenen Patrik II. Sahak, “Bununla ilgili bir şeyler yapmalıydık ve günün teknolojisi ve sosyal medya aracılığıyla sizlere ulaştırmayı seçtik. Tanrı’ nın izniyle bizden bu törenleri ve vaazları evinde izleyebileceksiniz. Siz kiliseye gelemiyorsunuz, biz kiliseyi sizin ayağınıza getirmek niyetindeyiz” dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/kiliseye-gidemeyenler-icin-online-ayin-duzenlendi-1728621

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