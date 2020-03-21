İsrail’de ilk defa bir ölüm

İsrail’de korona vaka sayısı 883’e ulaşırken, durumu kritik olan hastaların sayısı arttı.

İsrail Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 178 yeni vaka çıktığını, 36 kişinin daha iyileştiğini, 15 kişinin de durumunun halen ağır, 19’nun ise orta şiddette olduğunu belirtti. Cuma günü İsrail’de ilk defa salgından bir kişi öldü.

Ölen kişinin yaşının ileri, kronik kalp problemleri olduğu ve hastalığın klinik ilerlemesi boyunca komplikasyonlar yaşadığı, şokla yeniden hayata döndürüldüğü ancak son denemelerde maalesef kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail’de korona virüs tanısı konan hastaların 812’si hastalığı hafif, 19’u orta, 15’i ise ağır geçirirken, Cuma sabahı itibarı ile 21 vaka daha ortaya çıktı.

http://www.salom.com.tr/haber-114015-Israilde_ilk_defa_bir_olum.html

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