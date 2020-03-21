HDP: Cansız bedenine 70 gün sonra ulaşılan Süryani Şimuni Diril’in ölümü aydınlatılmalı

“Bu konuda hızla etkin bir soruşturma yürütülmelidir”

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 70 gündür kayıp olan Diril çiftinden Şimuni Diril‘in dere yatağı kenarında ölü bulunması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Şimuni Diril’in ölümü aydınlatılmalıdır” denildi.

HDP, tarafından yapılan açıklamada, “Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehre (Kovankaya) köyüne geri dönerek burada yaşamaya başlayan ve 11 Ocak’tan bu kendilerinden haber alınamayan 65 yaşındaki Hürmüz Diril ve 71 yaşındaki Şimuni Diril’den ne yazık ki kötü haber geldi. Şimuni Diril’in 20 Mart günü cansız bedenine ulaşıldı. Haberi duymaktan büyük üzüntü duyduk” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1990’lı yıllarda boşaltılan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehre (Kovankaya) köyüne geri dönerek burada yaşamaya başlayan ve 11 Ocak’tan bu kendilerinden haber alınamayan 65 yaşındaki Hürmüz Diril ve 71 yaşındaki Şimuni Diril’den ne yazık ki kötü haber geldi. 2 aydır kayıp olan Şimunu Diril’in 20 Mart günü cansız bedenine ulaşıldı. Ülke ve dünya Koronavirüs gündemiyle sarsılırken, bu haberi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Halklara karşı suçlar tarihi kabarık olan bu coğrafyada acılar her açıdan derinleşiyor. Diril ailesine ve Süryani halkına başsağlığı diliyoruz ve Diril ailesinin acısını paylaşıyoruz.”

“Mardin, Hakkari ve Şırnak’a dönmek isteyen Süryaniler için endişe verici”

“Diril Çifti kaybolduğu günden bugüne partimiz adına yaptığımız çağrılar karşılık bulmadı, etkili bir arama faaliyeti ve etkin bir soruşturma yürütülmedi ve yetkililerden tatmin edici hiçbir açıklama gelmedi. Katliamlara tanıklık eden bu coğrafyada, 1915 ve sonrası karanlık dönemde Hristiyan halklara karşı sistematik bir soykırım politikası uygulandı. 1915-1924 yılları arasında Süryani halkına yönelik yapılan Seyfo soykırımı ile yüzleşilmedi. Sistematik olarak uygulanan bu inkârcı devlet politikası; 90’lardan beri kaybetme, faili meçhul cinayetler, köy boşaltmalar ve nefret suçları olarak devam ediyor. 90’lı yıllar boyunca yaklaşık 50 Süryani yurttaş faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetti, onlarca Süryani köyü boşaltıldı.

“Süryaniler 2000’li yılların başından bu yana Mardin, Hakkâri ve Şırnak’a geri dönmeye ve kendi topraklarında hayatlarını yeniden kurmaya başladılar. Dönüşlerin en üst noktaya ulaştığı böylesi bir süreçte yaşanan bu olay bölgeye dönmek isteyen çok sayıda Süryani için endişe verici bir hal aldı.”

“Etkin bir soruşturma yürütülmelidir”

“Bu katliam ya da olay aydınlatılmalıdır. Olayın aydınlığa kavuşturulması, halklara yönelik işlenen suçlarla yüzleşilmesi, suçların yarattığı toplumsal travmaların yaralarının sarılabilmesi için bir adım olabilir. Devletin tüm yurttaşlara eşit yurttaş yaklaşımı yükümlülüğünü yerine getirmesi şarttır. Bu nedenle de Diril çiftinin kayboluşu ve Şimuni Diril’in ölümü aydınlatılmalı, bu konuda hızla etkin bir soruşturma yürütülmelidir. Halen kayıp olan Hürmüz Diril’in bulunması için arama faaliyetleri bir an önce başlatılmalıdır.”

https://t24.com.tr/haber/hdp-simuni-diril-in-olumu-aydinlatilmalidir,867864

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...