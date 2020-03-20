“Marmara” gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle baskısını geçici bir süre durdurma kararı aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

“Marmara” gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle baskısını geçici bir süre durdurma kararı aldı

İstanbul’da 1940 yılından beri yayımlanmış “Marmara” (“Yeni Marmara”) gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkmış sorunlardan dolayı baskısını geçici olarak durduracaktır.

“Marmara” gazetesi, bir süreliğine sadece www.normarmara.com web sayfası üzerinden haberler yayınlayacak. Hatırlanacağı üzere “Marmara” gazetesi genel yayın yönetmeni, ünlü Ermeni yazar Rober Haddeciyan’dır.

Ermenistan Kamu Radyosu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...