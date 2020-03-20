ABD’nin Pasadena şehrinde koronavirüs hastası olan 34 yaşında bir Ermeni hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’e bağlı Pasadena şehrinde 34 yaşında olan Ermeni Jeffrey Ghazarian hayatını kaybetti.

13 Mart tarihinde yapılan incelemeler sonucunda Jeffrey Ghazarian’da yeni koronavirüs hastalığı tespit edildi. Ondan sonra yaklaşık 5 gün kendisi Pasadena hastanesinde bulunmuş ve solunum destek cihazına bağlanmış.

Ermeni genç bazı bilgilere göre bir toplantıya katılmak için Los Angeles’ten iki haftalığına Orlando’ya gitmiş, fakat arkadaşlarıyla Disney World ve Universal Theme Parks’a ziyaret etmek niyetiyle iki gün fazla kalmış.

7 Mart tarihinde onda kuru öksürük, ertesi gün ise öksürükle birlikte kan galmeye başlamış. COVİD-19 testi olumlu sonuç göstermiş ve gençte yeni tip koronavirüs hastalığı tespit edilmiş.

Karantine alındıktan sonra artık onun akçiğerlerin yüzde 60-70’inin iltihap içinde olduğunu da belli oldu. Çocukluk yıllarında onun astım ve bronşit hastalıklarına yakalandığını da açıklandı.

Ermeni Jeffrey Ghazarian Los Angeles’te koronavirüs sonucunda hayatını kaybeden ikinci kişi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/20/ABD-koronavirüs-Ermeni/178996

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