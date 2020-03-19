Ukrayna’lı Ermeni, ülkenin Reentegrasyon Bakan Yardımcılığı’na atandı

Ukrayna Ermeniler Birliği’nin Başkan Yardımcısı Davit Makaryan, Ukrayna Reentegrasyon Bakan Yardımcılığı’na atandı. Karar, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.
Davit Makaryan, 12 Ağustos 1984 tarihinde Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrinde doğdu. Amiral Makarov Ulusal Gemi İnşa Üniversitesi’nden mezun olduktan hemen sonra yerel “Grand Auto” anonim şirketinin direktörlüğünü üstlendi. 2011 tarihinde Vitaliy Kliçko’nun kurduğu “Udar” (Darbe) Partisi’nin üyesi olan Makaryan, 2012-2014 tarihlerinde milletvekili Pavel Ryabkin’in yardımcı danışmanı oldu.
2014 tarihinde milletvekili olarak seçilen Davit Makaryan, Parlamento Ulaştırma Komisyonu’nun üyesidir. Makaryan, 2019 tarihinden beri Ukrayna Ermenileri Birliği’nin Başkan Yardımcısıdır.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/19/Ukrayna-Ermeni-Davit-Makaryan/178789
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